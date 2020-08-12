Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
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Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu

Kent içinde alternatif ulaşımı ve hareketliliği arttırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına hız verilen "Bisiklet Yolu Projesi" için ilk adım atıldı.

Ankara ilk bisiklet yoluna kavuştu
12.08.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:51

Kent içinde alternatif ulaşımı ve hareketliliği arttırmak, trafik sıkışıklığını ve çevre kirliliğini önlemek amacıyla çalışmalarına hız verilen "Bisiklet Yolu Projesi" için ilk adım atıldı.

9 etaptan oluşan bisiklet yolunun Anıtkabir önündeki bölümünün çizgilerini çekerek bariyerlerle araç trafiğinden ayıran Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Caddesi'ni kullanan Başkentli bisikletseverlere sürpriz yaptı.

Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerinin 7/24 çalıştığı projede bisiklet sürücülerinin daha güvenli bir sürüş sağlaması için gerekli önlemler alınırken, 1. Etap olan Milli Kütüphane-Anıtkabir-Beşevler Kavşağı arasında oluşturulacak koridorun ilk ayağında Başkentliler deneme sürüşlerine başladı.

Uyarı levhaları asılacak

Uyarı levhalarının asılmasıyla birlikte açılacak olan Anıtkabir önündeki bisiklet yolu Başkentlilerden de tam not aldı:

-Murat Yumrutaş (Ankara Bisiklet ve Doğa Sporları Derneği Başkanı): "Ankara'mız için gerçekten çok güzel bir uygulama. Biz yıllardır bunu bekliyorduk. Eski başkanlarımıza da çok fazla talep de bulunduk. Bir türlü cevap alamamıştık. Mansur Başkanımız seçim döneminde söylemişti bisiklet yolu projesini. Bu proje ile şimdi birkaç basamak atladık. İnşallah bu konuda hızlı gidip çok daha iyi yerlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Başkanımız Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyoruz."

-Menekşe Dağçı: "Projeyi çok beğendim. Her yerde olsun istiyorum. Ben hep bisiklet kullanıyorum. Çünkü sıkışıyoruz, kaldırımlarda yayalar var yollarda araçlar var. Bisikletlilere yol kalmıyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum."

-Mehmet Sezgin: "Uygulamayı çok beğendim. Daha öncede bisiklet sürüyordum. Bisiklet yollarına ihtiyacımız vardı. Normal yollarda sürmek zor oluyordu. ya araçlar sıkıştırıyordu ya da başka engeller çıkıyordu. Bu yol biz bisikletliler için çok iyi oldu."

-Ali Cenk Tortu: "Bu uygulamayı bekliyorduk, daha önceden Başkanımız duyurmuştu. Çok güzel bir çalışma olmuş. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum."

-Asım Keser: "Burada yakında bir lojmanda oturuyorum. Dünyada bu uygulamanın örnekleri var. Yayayı, bisikletliyi koruyan uygulamalardır. Bu anlamda bu proje beni de heyecanlandırdı. Anıtkabir gibi Ata'nın huzurunda böyle bir proje olması çok güzel. Çocuklarımız hem güvenle sporunu yapacak hem de güvenle bisiklete binecek. Emeği geçenleri tebrike diyorum, teşekkür ediyorum."

-Nursen Topçuoğlu: "Bu uygulamayı çok beğendim. Çok güzel olmuş. Çocuklarımızla akşam çıkıyorduk ama sürekli onların başında olmak zorundaydık. Şimdi bu proje ile artık çocuklarımız daha güvende. Başkanımız eline, emeğine sağlık. "

-Kemalettin Topçuoğlu: "Böyle bir projenin bugüne kadar olmaması büyük bir eksiklik. Başkanımız sağ olsun güzel bir uygulama yaptı. Bir ülkenin başkentini düşünün, bisiklet yolu bile yoktu. Başkanımız Mansur Yavaş'a ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz."

Yapımına başlanan 1. Etaptaki Milli Kütüphane- Anıtkabir bisiklet yolu güzergahının ardından yapılması planlanan diğer güzergahlar ise şöyle:

2.Etap-Üniversiteler Güzergahı,

3. Etap -Ümitköy-Etimesgut Güzergahı,

4. Etap -Sıhhiye-Cebeci Güzergahı,

5. Etap -TOBB Güzergahı,

6. Etap - Eryaman Batı Güzergahı,

7. Etap -Eryaman Göksu Güzergahı,

8. Etap -Batıkent-İvedik Ostim Güzergahı,

9. Etap -Ankara Büyükşehir Belediyesi- AKM Güzergahı

30 Ağustos Zafer Parkı'nda bisiklet kiralama uygulamasını da başlatan Büyükşehir Belediyesi, bisiklet yolu projesinin dışında bisiklet kullanımını artıracak çalışmaları Başkent'in diğer park ve rekreasyon alanlarında yaygınlaştırmayı amaçlıyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

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