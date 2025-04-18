Ankara ilçeleri! Ankara'nın tüm ilçeleri nelerdir? Ankara'nın kaç ilçesi var? Ankara Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri?
Türkiye'nin en kalabalık şehri Ankara'nın toplamda 35 ilçesi vardır. Ankara'nın ilçeleri nelerdir, ilçelerinin ismi nedir merak ediliyor. Sizler için Ankara'nın tüm ilçelerinin adlarını ve hangi kıtada olduklarını anlatacağız. Peki, Ankara'nın kaç tane ilçesi var? Ankara'nın tüm ilçeleri nelerdir? Ankara'da hangi ilçe hangi kıtada bulunuyor? İşte bilgiler...
Türkiye'nin en kalabalık şehri olan ve toplamda 35 ilçesi bulunan Ankara'nın ilçeleri merak konusu oldu. Ankara'nın hangi ilçesinin nerede olduğu ve bu ilçelerin isimleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ankara'nın ilçe sayısı ve bu ilçelerin hangi kıtada bulundukları hakkında bilgiler verildi.
ANKARA NEREDE? HANGİ BÖLGEDE BULUNUYOR?
Ankara, Türkiye'nin başkenti ve Ankara ilinin merkezi olan şehirdir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır.
Ankara haritadaki yeri:
ANKARA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?
Ankara'nın 35 ilçesi vardır.
- Altındağ
- Çankaya
- Etimesgut
- Keçiören
- Mamak
- Sincan
- Yenimahalle
- Akyurt
- Ayaş
- Bala
- Beypazarı
- Çamlıdere
- Çubuk
- Elmadağ
- Evren
- Gölbaşı
- Güdül
- Haymana
- Kalecik
- Kazan
- Kızılcahamam
- Nallıhan
- Polatlı
- Şereflikoçhisar
ANKARA'NIN İLÇELERİ NELERDİR?
Ankara'nın ilçeleri şu şekilde:
Ankara ilinin ilçeleri; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar' dır.