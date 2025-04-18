Ankara ilçeleri! Ankara'nın tüm ilçeleri nelerdir? Ankara'nın kaç ilçesi var? Ankara Avrupa Yakası ve Anadolu Yakası ilçeleri hangileri?

Türkiye'nin en kalabalık şehri olan ve toplamda 35 ilçesi bulunan Ankara'nın ilçeleri merak konusu oldu. Ankara'nın hangi ilçesinin nerede olduğu ve bu ilçelerin isimleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ankara'nın ilçe sayısı ve bu ilçelerin hangi kıtada bulundukları hakkında bilgiler verildi.

ANKARA NEREDE? HANGİ BÖLGEDE BULUNUYOR?

Ankara, Türkiye'nin başkenti ve Ankara ilinin merkezi olan şehirdir. Coğrafi olarak Türkiye'nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve İç Anadolu Bölgesi'nde yer alır.

Ankara haritadaki yeri:



ANKARA'NIN KAÇ İLÇESİ VARDIR?



Ankara'nın 35 ilçesi vardır.

Altındağ

Çankaya

Etimesgut

Keçiören

Mamak

Sincan

Yenimahalle

Akyurt

Ayaş

Bala

Beypazarı

Çamlıdere

Çubuk

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Güdül

Haymana

Kalecik

Kazan

Kızılcahamam

Nallıhan

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA'NIN İLÇELERİ NELERDİR?

Ankara'nın ilçeleri şu şekilde:

Ankara ilinin ilçeleri; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Sincan, Yenimahalle, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Kazan, Kızılcahamam, Nallıhan, Polatlı ve Şereflikoçhisar' dır.

ANKARA'NINEN KALABALIK İLÇELERİ HANGİLERİ?