Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı
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Vasip Şahin, Ankara, Güncel

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı.

12.04.2020 18:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 18:24
Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konular görüşülerek korona virüse karşı ilave tedbirler alındı.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplandı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konular görüşülerek şu kararlar alındı:

"Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis edebilmek adına sokağa çıkmaları yasaklanan 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanlara bazı istisnalar getirilmesi zarureti bulunduğundan 13.04.2020 günü saat 00.01'den itibaren geçerli olmak üzere; 01.01.2000 sonrası doğmuş, doğuştan ya da sonradan herhangi bir hastalık veya kaza sonucu bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetilerini kaybetmiş, günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde kendi başına yerine getirememesi nedeniyle başkalarının desteğine gereksinim duyan bireylerin uzun süre kapalı alanda kalmasının ruhsal ve fiziksel olarak sağlıkları üzerinde oluşturabileceği muhtemel olumsuzlukların dikkate alınması neticesinde; enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi tanısı konulmuş 'özel gereksinimi' olan çocuk ve gençlerimizin ebeveyn veya bakıcıları refakatinde ve rahatsızlıklarını kanıtlayıcı rapor vb. belgeleri yanlarında bulundurmaları kaydıyla ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmeleri, aynı il sınırları içinde araçla seyahat etmeleri, park ve bahçelerde sınırlı sürede dolaşmaları için ikametlerinden çıkmalarına izin verilmesine. İlgili düzenleme sonrası sokağa çıkmaları yasaklanan grup içinde yer aldığı düşünülen gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınmasında sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiş olup gebe, lohusa ve bebeklerin aşılama ve izlemleri ile topuk kanı örneklerinin alınması işlemleri için, 20 yaş altı gebe ve lohusaların, ebeveynlerinden en az biri eşliğinde bebek veya çocuğun bağlı bulunduğu aile hekimliği biriminde ilgili sağlık hizmetlerini alabilmeleri kapsamında enfeksiyon yayılımını engelleyecek uygun şartları yerine getirmek, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske kullanmak, el temizliği ve hijyene uymak koşulu ile ilgili sağlık kuruluşuna gidip-gelmekle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma yasağından muaf tutulmalarına. Aile Sağlığı Merkezlerince gebe, lohusa, bebek ve çocukların diğer hastalarla en az karşılaşacakları bir zaman diliminde çağırılmaları, hizmet verilen odanın yeterli havalandırmasının yapılabilmesi ve hazır hale getirilebilmesi için hizmet alacakların belirli aralıklarla kabulünü sağlayacak şekilde randevu verilmesi, bu hizmetlerin verildiği odalarda kesinlikle hasta muayenesi yapılmaması, çok sık havalandırılması, hava koşulları uygun ise pencerelerin sürekli açık kalması, sağlık kurumunda hijyen koşullarına uygun şekilde davranılmasına. COVID-19 hastalığı teşhis yöntemleriyle doğrulanan, ancak hastaneye gitmekten, tedavi olmaktan imtina eden ve ikametinden kaçan kişilerin; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 67. ve 72. maddeleri ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' başlıklı 195. maddesi hükümleri kapsamında ihtiyaç halinde kolluk kuvvetlerinden destek alınmak suretiyle 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı koordinasyonuyla tedavi olacağı hastaneye naklinin sağlanmasına. COVID-19 hastalığı sebebiyle vefat etmiş vatandaşlarımızın defin işlemlerinde, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 03.04.2020 tarihli 44773052-149-189 sayılı ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 09.04.2020 tarih ve 89780865-153-E6365 sayılı genelgelerine uygun olarak hareket edilmesine. Fiziksel temas ve damlacık yolu ile çok hızlı bulaşabilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riskin ve hastalığın yayılımının engellenmesi amacıyla sokak atık toplayıcılığının yasaklanmasına. Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesi ve Sincan ilçesi Temelli/ Beyoba Mahallesinde bulunan sosyal konutlarda oturan vatandaşlarımızın gıda ve temizlik ürünleri gibi temel ihtiyaç maddelerinin kaymakamlıkların koordinesinde ilgili ilçe belediyelerince karşılanması ve bu konutların hijyen ve dezenfeksiyon işlemlerinin belediyelerce yerine getirilmesine karar verildi."

Ayrıca, toplu taşıma araçlarında alınacak önlemler ise şöyle sıralandı:

"Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafenin korunması amacıyla 13.04.2020 Pazartesi günü saat 00.01'den itibaren ilimiz dahilinde faaliyet gösteren toplu taşıma araçları (Otobüs, Özel Halk Otobüsleri, Minibüsler, Ankaray, Başkentray, Metro vb.) ile şehirler arası ve ilçeler arası yolcu taşıyan ulaşım araçları, taksiler, her türlü ticari araç, servis araçları ve içerisinde birden fazla kişi bulunan özel araçlarda geçerli olmak üzere; maske kullanılmasının zorunlu tutulmasına, maske kullanmayanların toplu taşıma araçlarına alınmaması, maskesiz olduğu tespit edilen sürücü ve yolculara ayrı ayrı ceza uygulanmasına, toplu taşıma araçlarında 'yolcu oturma kapasitesinin' azami yüzde 50'si kadar yolcu alınmasına, seyahat eden veya durakta bekleyen yolcuların sosyal mesafeye uymalarını kolaylaştırmak amacıyla duraklarda ve araçların içerisinde gerekli uyarıların yapılarak ihtiyaç duyulan tedbirlerin alınmasına, bütün toplu taşıma araçlarında ve duraklarda genel hijyen şartları sağlanarak sıvı el dezenfektanı bulundurulmasına, araçlardaki sosyal mesafenin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla ilgili kurumlarca yoğunluğu önleyici tedbirlerin alınmasına karar verilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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