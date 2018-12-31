Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'Dostlarımız' İçin Anlamlı Paylaşım

Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden dostlarımız için anlamlı paylaşım Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, soğuk havada yiyecek bulmakta zorlanan kuşlar için anlamlı bir paylaşımda bulundu. Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Eğer bu soğuk kış günlerinde iyi bir şeyler yapmak istiyorsanız, çevrenizdeki ağaç dallarına meyve takın. Böylece kuşların karnını doyurarak hayatta kalmalarını sağlayabilirsiniz" denildi.

Kaynak: DHA