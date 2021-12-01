ANKARA (DHA) - Ankara İl Sağlık Müdürü : Vakaya ulaşma süremiz 401 saniye

ANKARA İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Zülfikar Akelma, "Ankara'da ortalama vakaya ulaşma süremiz 401 saniye, yani 6,5 dakika. Oldukça iyi bir süre içerisinde, kabul edilebilir, makul bir süre içerisinde hızlı bir şekilde ulaşıyoruz" dedi.

Ankara İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Akelma, '1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası' kapsamında basın toplantısı düzenledi. Akelma, Ankara'da çok geniş bir sağlık altyapısı olduğunu belirterek, özellikle acil vakalarla ilgili büyük bir koordinasyon sağlandığını söyledi. Ankara ve ilçelerinde acil olaylara müdahale amacıyla 167 istasyon bulunduğunu ifade eden Akelma, "Bu istasyonlarda çalışan 262 ambulansımız sürekli hizmete hazır bir şekilde duruyor. Son 10 ayda biz 1 milyon çağrı aldık ve bu çağrılara karşılık olarak da 410 bin vakanın transferi gerçekleşti" dedi.

Akelma ayrıca gönüllü sağlık personellerinden oluşan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sayısının Ankara'da yakın zamanda 970'den 1001'e çıkacağını söyledi. Akelma, açıklamasının ardından telsizden 112 ekiplerinin Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nı kutladı.

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Kaan ULU-Oğuzhan DEMİR/ANKARA, -