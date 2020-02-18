Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm: "Son 10 yılda evde doğum kalmadı"

18.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 13:34

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm, "Son 10 yılda neredeyse evde doğum kalmadı. Doğumlar yüzde 90'ın üzerinde hastanelerde yapılıyor." dedi.

Şehit Sait Ertürk Etimesgut Devlet Hastanesindeki doğumhane servisi törenle hizmete girdi.

Gülüm, açılışta yaptığı konuşmada, hastanedeki doğum ortamının anne ve bebeğin sağlığı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Hastanelerde hijyenik doğum ortamları sunulmasının yanı sıra anne otelleriyle annelere ev konforu sağlandığını anlatan Gülüm, bu durumun önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.

Türkiye'de geçmişte evde doğum oranının yaygın olduğunu anımsatan Gülüm, bunun giderek azaldığını söyledi. Gülüm, son 10 yılda evde doğum kalmadığını, yüzde 90'ın üzerinde hastanelerde yapıldığını kaydetti.

Açılışını yaptıkları doğum servisinin hayırlı olmasını temenni eden Gülüm, Şehit Sait Ertürk Etimesgut Devlet Hastanesinde yakın zamanda yenidoğan yoğun bakım servislerinin de hizmete gireceğini ifade etti.

Hastane Başhekimi Osman Acar ise doğumhane, anne oteli ve ameliyathanenin içinde olduğu bir kompleksin alışını yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Hilmi Ataseven'in de katıldığı açılışta, kurdele kesilmesinin ardından hastanede doğan Yusuf adlı bebeğe altın hediye edildi.

Doğumhane servisi bünyesinde sezaryen ameliyathanesi, 10 yataklı anne-uyum oteli ve 4 travay-doğum-lohusa (TDL) odası da yer alıyor.

Kaynak: AA