Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz

ANKARA İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

ANKARA İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı. Akelma, "Ankara olarak aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz. Hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az 1 doz aşısını olmuş durumda" dedi.

İl Sağlık Müdürü Akelma, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının 3'üncü dozunu oldu. Akelma, son 3 haftadır kentteki vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi. İllerin haftalık vaka sayısı haritasında, Ankara'da yüzde 71 oranında düşüş yaşandığını belirten Akelma, "Hem bireysel önlemlere devam ederek hem de aşılamadaki oranımızı artırarak aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden burada bizim için önemli olan nokta bireysel önlemleri almak. Vatandaşların mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri gerekiyor. Ankara'da çok etkili aşılama yapıyoruz. Hem merkezde hem 25 ilçemizde bütün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde yoğun bir şekilde aşılama yapıyoruz. Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz. Hali hazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az 1 doz aşısını olmuş durumda. Bu artarak da devam ediyor. Şu anda yüzde 68 bandını geçtik. Aşılamada destek amaçlı mobil ekiplerimiz var" diye konuştu.

'VAKA SAYILARININ AZALMASIYLA NEFES ALMAYA BAŞLADIK'

İl Sağlık Müdürü Akelma, genç nüfustaki aşılama oranını artırmak istediklerini söyleyerek, "Yaşları daha düşük olan genç nüfusa doğru kayan kesim aşılama imkanını daha geç buldu. Oradaki aşılamayı biraz daha artırmak istiyoruz ve minimum Ankara'da en az yüzde 80 üzeri bir hedefimiz var. Herkesin aşı olmasını bekliyoruz. Ankara'da genel anlamda Covid ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pandeminin yeni vakalarına yönelik hem filyasyon çalışması hem de bu hastalarımıza yönelik tedaviler devam ediyor. Hastanede serviste yatan olsun, Covid yoğun bakım yatakları olsun, buralarda vaka sayılarının azalmasıyla biz biraz daha nefes almaya başladık. Doluluk oranlarımız servislerde yüzde 30'larda, yoğun bakımlarda ise yüzde 50-55 bandında gidiyor. Bunu da böyle görmek bizim için sevindirici" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur