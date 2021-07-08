Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz

Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz
Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel

ANKARA İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

ANKARA İl Sağlık Müdürü Zülfikar Akelma, 3'üncü doz Covid-19 aşısını yaptırdı. Akelma, "Ankara olarak aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz. Hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az 1 doz aşısını olmuş durumda" dedi.

İl Sağlık Müdürü Akelma, Ankara Şehir Hastanesi'nde Covid-19 aşısının 3'üncü dozunu oldu. Akelma, son 3 haftadır kentteki vaka sayılarında düşüş olduğunu söyledi. İllerin haftalık vaka sayısı haritasında, Ankara'da yüzde 71 oranında düşüş yaşandığını belirten Akelma, "Hem bireysel önlemlere devam ederek hem de aşılamadaki oranımızı artırarak aynı şekilde devam edeceğini öngörüyoruz. O yüzden burada bizim için önemli olan nokta bireysel önlemleri almak. Vatandaşların mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri gerekiyor. Ankara'da çok etkili aşılama yapıyoruz. Hem merkezde hem 25 ilçemizde bütün hastanelerde, aile sağlığı merkezlerinde yoğun bir şekilde aşılama yapıyoruz. Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz. Hali hazırda bizim hedef nüfusumuzun yüzde 68'i en az 1 doz aşısını olmuş durumda. Bu artarak da devam ediyor. Şu anda yüzde 68 bandını geçtik. Aşılamada destek amaçlı mobil ekiplerimiz var" diye konuştu.

'VAKA SAYILARININ AZALMASIYLA NEFES ALMAYA BAŞLADIK'

İl Sağlık Müdürü Akelma, genç nüfustaki aşılama oranını artırmak istediklerini söyleyerek, "Yaşları daha düşük olan genç nüfusa doğru kayan kesim aşılama imkanını daha geç buldu. Oradaki aşılamayı biraz daha artırmak istiyoruz ve minimum Ankara'da en az yüzde 80 üzeri bir hedefimiz var. Herkesin aşı olmasını bekliyoruz. Ankara'da genel anlamda Covid ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Pandeminin yeni vakalarına yönelik hem filyasyon çalışması hem de bu hastalarımıza yönelik tedaviler devam ediyor. Hastanede serviste yatan olsun, Covid yoğun bakım yatakları olsun, buralarda vaka sayılarının azalmasıyla biz biraz daha nefes almaya başladık. Doluluk oranlarımız servislerde yüzde 30'larda, yoğun bakımlarda ise yüzde 50-55 bandında gidiyor. Bunu da böyle görmek bizim için sevindirici" dedi.


Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz
Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur

Son dakika haberi | Annesi tarafından öldürülen Meryem ve 2 çocuğu toprağa verildi
Son dakika haberi | Annesi tarafından öldürülen Meryem ve 2 çocuğu toprağa verildi
Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Sinovac araştırmasını yürüten ünlü bilim insanı Novilia Sjafri Bachtiar korona nedeniyle hayatını kaybetti
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Koronavirüs aşısının kısırlık yaptığına inanılan Siirt'te ikna timleri, yanlış algıları değiştirebilmek için çabalıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Melisa Döngel Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Şenol Güneş Ahmet Ağaoğlu Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ankara İl Sağlık Müdürü: Aşılamada ülke ortalamasının üzerindeyiz - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:43:00. #1.16#

title