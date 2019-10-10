10.10.2019 21:01

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar: "eTwinning faaliyeti, ilimizdeki öğretmenlerin üstün gayret ve yoğun ilgisi ile sürmektedir"

ANKARA - Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, "Türkiye'deki okulların birbirleriyle bağlantı kurabilmesi ve proje oluşturabilmesi için yapılan eTwinning faaliyeti, ilimizdeki öğretmenlerin üstün gayret ve yoğun ilgisi ile sürmektedir. Öğretmenlerin, öğretim işini kolaylaştıran mesleki gelişim, bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerilerine katkıda bulunan, ürettiklerini destekleyen, eTwinning faaliyeti proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir" dedi.

Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi konferans salonunda 'eTwinning Faaliyeti Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, 2017-2018 eğitim öğretim yılında yürütülen projeler kapsamında toplam 133 'Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi' almış öğretmenler ve onları destekleyen okul yöneticilerine, 2018-2019 eğitim öğretim yılında 'eTwinning Okulu Unvanı' almış 12 okula ödüllerini takdim etti.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen 'Barış Pınarı Harekatı'nda Türk ordusuna başarılar dileyen Akpınar, "Dün akşam kuzey Suriye'ye operasyon düzenleyen ordumuza başarılar ve muzafferiyetler diliyoruz. Cenabı hak hiçbir askerimizin ayağına taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

Akpınar, Türkiye'deki okulların birbirleriyle bağlantı kurabilmesi için eTwinning projesinin öneminden bahsetti. Akpınar, "Türkiye'deki okulların birbirleriyle bağlantı kurabilmesi ve proje oluşturabilmesi için yapılan eTwinning faaliyeti, ilimizdeki öğretmenlerin üstün gayret ve yoğun ilgisi ile sürmektedir. Öğretmenlerin, öğretim işini kolaylaştıran mesleki gelişim, bilişim teknolojileri ve yabancı dil becerilerine katkıda bulunan, ürettiklerini destekleyen, eTwinning faaliyeti proje tabanlı öğrenme etkinliklerinin uygulanabilirliği açısından son derece önemlidir. eTwinning faaliyeti öğrencilerin hem ülkemizde hem de yurtdışındaki yaşıtlarından iletişim kurma, farklı kültürleri tanıma, yabancı dil eğitimi, girişimcilik, işbirliği ve takım çalışması yapma, eleştirel düşünme gibi pek çok becerilerinin geliştirmesine imkan vermektedir" şeklinde konuştu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bu tür faaliyetlerin Ankara'da daha çok öğretmen ve okul tarafından uygulanmasını isteyen Akpınar, "Halihazırda proje yürüten öğretmenlere de sürekli rehberlik yapılarak, devam eden çalışmalarının niteliğinin artması için destek veriliyor. Tüm bu çalışmaların ve gayretlerin ürünü olarak bugün, bir önceki eğitim öğretim yılında yürütmüş oldukları projelerle birlikte toplam 133 'Avrupa ve Ulusal Kalite Etiketi' almış öğretmenlerimize ve onları destekleyen okul yönetimlerimize 2018-2019 eğitim öğretim yılında eTwinning okulu unvanı almış kişi ve kurumlara ödüllerini taktim ediyoruz" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Akpınar, proje yürüten öğretmenler ve destek veren okul yöneticilerine ödüllerini takdim etti.

Kaynak: İHA