Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu
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Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu

04.01.2021 19:51 | Son Güncelleme: 04.01.2021 19:54
Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar, Beypazarı ilçesinde incelemelerde bulundu

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar, Beypazarı ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

İAkpınar, ilk olarak İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun'u ziyaret ederek, eğitim, öğretim ve okul inşaatları ile devam eden inşaatlar hakkında bilgi aldı.

Akpınar, daha sonra inşaatları tamamlanan ve yapımı süren okul inşaatlarında incelemede bulundu. Akpınar, tüm okul ziyaretlerinde, yetkililerden bilgi aldı.

Akpınar, 2021 yılının ilk mesai günü Beypazarı'nı ziyaret ederek, yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini belirtti.

Yeni yapılan eğitim yatırımlarını incelediklerini ifade eden Akpınar, şunları kaydetti:

"Evrak üzerinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz bize iletiyorlar ama bir de yerinde görelim istedik ve istişare ederek bir karar verelim dedik. Bununla birlikte Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemiz, yeni binasına taşındı. Yeni binaya taşınmalarının ardından çalışmalarını geliştirdi. Okul müdürümüz atölyeleri geliştirdi ve kamuya da yansıdı. Gerçekten burada, özellikle meslek liselerinin üretime yönelik çalışması, çocuklarımızın hayatla tanışmasına yansıyan ciddi çalışmalar var. Özellikle mobilya atölyesi, elektrik, elektronik ve diğer atölyelerde yapılan güzel çalışmaları burada görmüş olduk. Bu çalışmalar dolayısıyla bütün ekibimiz başta olmak üzere İlçe Milli Eğitim Müdürüne, okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum. Her şey daha da güzel olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Tonbak

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