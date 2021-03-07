Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik
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Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik

07.03.2021 20:57 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:01
Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il genelinde bir etkinlik düzenledi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla il genelinde bir etkinlik düzenledi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde il genelinde etkinlik düzenledi. Etkinlik süresince Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle stant açılarak vatandaşlara karanfil dağıtıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması) hakkında vatandaşlara bilgi verildi. - ANKARA

Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik
Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik
Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik
Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik
Ankara İl Jandarma Komutanlığından anlamlı etkinlik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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