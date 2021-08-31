Ankara İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor
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Ankara İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor

Ankara İl Jandarma Komutanlığı göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 35 kişi yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, 35 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara toplamda 156 bin 618 TL para cezası kesildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesi Büyükdamlacık Mahallesi'nde 6 Özbekistan ve 6 Afganistan, Çamlıdere ilçesi Dörtkonak Mahallesi'nde Afganistan uyruklu Z.S. isimli şahıs, Bala ilçesi Ahmetçayırı Mahallesi'nde 5 Afganistan, Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde 6 erkek 1 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplam 9 Afganistan ve Sincan ilçesi Başkent OSB içinde 7 Afganistan ile 1 Özbekistan uyruklu olmak üzere toplamda 35 düzensiz göçmen yakalandı.

Yasadışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere ise 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununa Muhalefet (md.102) gereğince kişi başı 4 bin 746 TL olmak üzere toplamda 156 bin 618 TL para cezası kesildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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