Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çocukları unutmadı Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallelerde çocuklara hediye dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallelerde çocuklara hediye dağıtarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerine giderek kutladı. Jandarmanın sorumlu olduğu bölgelerde ikamet eden çocuklar sürpriz karşısında oldukça şaşırdı. Jandarma ekipleri, kendilerini büyük sevinçle karşılayan çocuklara hediyeler verdi. Hediyelerini alan çocuklar mutlu oldu. - ANKARA

Kaynak: İHA