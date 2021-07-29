Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor
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Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca Göçmen Kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 şüpheli şahıs yakalandı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Şereflikoçhisar ilçesinde göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. İl Jandarma Komutanlığınca Ankara Niğde otoyolu üzerinde durdurulan bir tır ve bu tıra bağlı dorse içerisinde Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yapan 5 Pakistan, 142 Afganistan Uyruklu toplam 147 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan 2 organizatör şüpheli şahıs yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. - ANKARA

Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor
Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor
Son dakika haberi: Ankara'da Jandarma, göçmen kaçakçılığına göz açtırmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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