Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak,...
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Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak,...

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak,...
09.09.2020 13:13 | Son Güncelleme: 09.09.2020 13:16

Ankara İl Hıfzıssıhha Kurulu, raylı sistem araçlarında, vagon koltuk kapasitesi kadar oturarak, ayakta yolcu kapasitesinin yüzde 50'si kadar ayakta yolcu taşınabilmesine karar verdi.

Kaynak: AA

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