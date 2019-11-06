Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.

06.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:12
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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