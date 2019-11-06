Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın...
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı.
06.11.2019 11:07 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:12
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, PKK terör örgütünün kadın yapılanmasında olduğunu belirlediği 9 şüpheli kişiyi gözaltına aldı. - ANKARA
Kaynak: İHA