Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması...
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması...

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi.

11.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:34
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması...

İl Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. - ANKARA

Kaynak: İHA
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