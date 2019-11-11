Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması...
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi.
11.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 11.11.2019 10:34
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık ve Yankesicilik Bürosunun 4 aylık çalışması sonucunda devam ettirilen "Prizma" operasyonu çerçevesinde 150 polisin katılımıyla devremülk dolandırıcılarına operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 28 zanlı gözaltına alındı. - ANKARA
Kaynak: İHA