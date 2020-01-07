: Ankara 'ikinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde'

07.01.2020 17:07 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:12

'İkinci el araç alım satımında para transferi devlet güvencesinde'

TÜRKİYE Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el araç alım satımına ilişkin 'Güvenli Ödeme Sistemi'nde, tarafların paraya müdahalesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Cin, "Devlet güvencesinde para transferi sağlanmış olacak. Nakit taşıma, taşınan paranın kaybolması, çalınması gibi dertlerden kurtulmuş olacaklar. Güvenli bir şekilde alıcı aracına satıcı ise parasına kavuşacak" dedi.

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, ikinci el araç alım-satımında 'Güvenli Ödeme Sistemi'ni anlattı. Cin, "Araç almak isteyen alıcı bu sistemi kullanmak isterse ödemeyi yapacak olan ödeme kuruluşları ya da bankalardan birine para miktarını belirtmek suretiyle başvurusunu yapacak ve bu para banka kuruluşunun açtığı özel hesaba bloke edilecek. Daha sonra alıcı ve satıcı noterliğe gelecekler, araç alım-satım işlemini tamamlayacaklar ve işlem bittikten sonra noter işlemin bittiğini sistem üzerinden ödemeyi yapacak olan kuruluşa bildirecek. Bu bildirim üzerine de bloke edilen para satıcının hesabına transfer edilecek ve güvenli bir şekilde de parasına kavuşmuş olacak" dedi.

'UYGULAMAYA 1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN BAŞLAYACAĞIZ'

İşlemlerin, Merkez Bankası denetimli ödeme kuruluşları üzerinden işleyeceğini ifade eden Dursun Cin, "Bunların hangi bankalar ya da hangi ödeme kuruluşları olacağı konusunda bizim Adalet Bakanlığı ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. Yapılacak çalışmalar sonucunda hangi ödeme kuruluşları ile anlaşabilirsek onlarla işlemlerimizi sürdüreceğiz" dedi. Bu projenin Adalet Bakanlığı ile ortak yürüttükleri bir çalışma olduğunu vurgulayan Cin, "Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül'ün direktifleriyle işleme koyduğumuz bir proje olacak. 22 Ocak'ta da Sayın Bakanımızın teşrif edecekleri bir lansmanımız var ve daha sonra bunu uygulamaya da 1 Şubat tarihinden itibaren başlayacağız" diye konuştu.

'ZORUNLU OLMAYACAK'

Cin, sistemin her şeyden önce vatandaşlara güven vereceğini aktararak, "Bu sistemle tarafların paraya müdahalesi söz konusu olmayacak. Ödeme kuruluşları da Merkez Bankası denetimli kuruluşlar olacak ve dolayısıyla devlet güvencesinde para transferi sağlanmış olacak. 1 Şubat'tan itibaren bu sistem kullanılmaya başlanacak; fakat bu sistem zorunlu olmayacak. İsteyen vatandaşlar bu sistemi kullanacaklar. Tabii sistemi kullanan vatandaşlarımız güvenilir bir şekilde bugünkü yaşanan sorunları yaşamayacakları için nakit taşıma, taşınan paranın kaybolması, çalınması gibi dertlerden de kurtulmuş olacaklar. Güvenli bir şekilde alıcı aracına satıcı ise parasına kavuşacak" dedi.

'SİSTEMİ KULLANMALARINI ÖNERİYORUZ'

1 Şubat'a kadar hangi bankalarda işlemlerin yapılacağının belirleneceğini söyleyen Cin, "Bugün Ticaret Bakanlığı ile de bir protokol yaptık. Ticaret Bakanlığı kendi yetkisi dahilinde bu sistemi kullananlar için komisyon ücretini 20 lira olarak belirledi. Aracın bedeli ne olursa olsun her işlem için 20 lira ödenecek. Bugüne kadar bu konuyla ilgili çok sıkıntı yaşayan vatandaşlarımız oldu. Bu sistemle bu sıkıntılardan kurtulmuş olacaklar. Yani parasını alamadan arabasını kaptıran vatandaşlarımız bu tür sıkıntıları bir daha yaşamayacaklar. Biz bu sistemi kullanmalarını öneriyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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