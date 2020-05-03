Ankara (İHA) - Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı...

Ankara (İHA) - Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu.

Ankara (İHA) - Türkiye'de son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti, bin 670 kişiye Covid-19 tanısı kondu, toplam vaka sayısı 126 bin 45, can kaybı 3 bin 397 oldu. Tedavisi tamamlanan 4 bin 892 kişi ise taburcu edildi. Bakan Koca, yaptığı açıklamada, 11 Mart'tan bu yana ilk kez iyileşen hasta sayısının mevcut korona virüs hasta sayısını geçtiğini söyledi. - ANKARA

Kaynak: İHA