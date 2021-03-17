ANKARA İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi
17.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:26
ANKARA İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdiZeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.
ANKARA İHA tespit etti, komandolar etkisiz hale getirdi
Zeytin Dalı Harekat bölgesine yönelik saldırı hazırlığındaki teröristlerin insansız hava aracı tarafından tespit edilmesinin ardından komandoların bölgeye düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildikleri öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı