ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu...
ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.
29.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:45
ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı
Kaynak: İHA