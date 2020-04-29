ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu... ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı.

ANKARA(İHA)- Koronavirüs Bilim Kurulu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yaptı Kaynak: İHA