ANKARA İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahale
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ANKARA İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahale

İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahaleTARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi sağlamak için insansız hava aracı da (İHA) kullanmaya başladı.

01.08.2020 11:23 | Son Güncelleme: 01.08.2020 11:33

İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahale

TARIM ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı müdahaleyi sağlamak için insansız hava aracı da (İHA) kullanmaya başladı. 180 kilometre mesafeden ateşi tespit edebilen İHA sayesinde ekipler hızla yönlendirilerek yangına müdahale sağlanıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "İHA, taşıdığı termal kamera aracılığıyla, yangın henüz büyümeden, duman dahi çıkmadan, orada oluşan yüksek sıcaklığı anında tespit ederek bize bildiriyor" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, orman yangınlarına hızlı müdahale için İHA kullanmaya başladı. Orman yangınları açısından riskli olan Ege bölgesinde kullanılan İHA, üzerindeki termal kamera sayesinde bölgede oluşan sıcaklığı tespit edip, 180 kilometre mesafeden ateşi tespit edebiliyor. İHA sayesinde ekipler hızla bölgeye yönlendirilerek orman yangınlarına hızlı müdahale sağlanmış oluyor.

'3,5 MİLYON HEKTAR ORMANI BİZE GÖSTERİYOR'

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, orman yangınlarıyla mücadelede en önemli unsurun yangını erken müdahale olduğunu söyledi. Yangınların erken tespiti amacıyla Türkiye'nin 776 ayrı noktasında yangın gözetleme kulesi kurulduğunu belirten Karacabey, gelişen teknolojiden istifade ederek bu yıl İHA kullanmaya başladıklarını söyledi. İHA'nın yangına müdahalede çok büyük önem taşıdığını ve kendilerine sayısız avantaj sağladığını belirten Karacabey, "İHA, taşıdığı termal kamera aracılığıyla, yangın henüz büyümeden, henüz duman dahi çıkmadan, orada oluşan yüksek sıcaklığı anında tespit ederek bize bildiriyor. İHA, aynı anda 3,5 milyon hektar orman alanını bize gösteriyor. Bizim bu kadar alanı gözetleyebilmemiz için 360 kulemizde görevlimiz bulunuyor. Yani bir tane İHA, bu yangınları hem daha sağlıklı hem de daha erken görmemizi sağlıyor. Bu yıl İHA'nın ilk uygulaması. Bu uygulamadan elde edeceğimiz verilere göre önümüzdeki yıllarda tüm ormanlarımızı İHA'larla gözetlemeyi planlıyoruz" dedi.

'YANGINA MÜDAHALE SÜRESİNİ 12 DAKİKAYA DÜŞÜRDÜK'

2000'li yıllarda orman yangınlarına müdahale süresinin 40 dakika olduğunu ifade eden Karacabey, "2017 yılında yangına ilk müdahale süresini 15 dakikaya, 2019 yılında 12 dakikaya düşürdük ki bu da aslında Akdeniz iklim kuşağında bir rekordur. Bu yıl inşallah İHA'yı da kullanarak 2023 yılında 10 dakika olan ilk müdahale süresi hedefimize adım adım yaklaşıyoruz" dedi.

'BÜYÜK İMKAN VE KOLAYLIK SAĞLIYOR'

6 tane yangın yönetim helikopteri aldığını ve gündüz yangınları bu helikopterlerle yönettiklerini belirten Karacabey, "Ancak geceleri bu hava araçları ile yangının yönetmemiz mümkün olmuyor. Bu nedenle İHA burada da biz çok büyük kolaylık sağlıyor. İHA'dan aldığımız görüntülerle sıcak noktaları, yangının devam ettiği noktaları burada yönetim merkezinden ve yangın mahallindeki yangın yönetim araçlarından izleyebiliyoruz. ve yerde bulunan araçlarımızı bu sıcak noktalara yönlendiriyoruz. Yangınların etkin müdahalesi ve söndürülmesi çalışmalarında bu bize çok büyük bir imkan ve kolaylık sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'7 KİLOMETREDEN MANGAL ATEŞİNİ TESPİT ETTİ'

Ormanda başlayan yangının çok uzak noktalardan dahi tespit edildiğine dikkat çeken Karacabey "İHA, 180 kilometre mesafeden bir ateşe tespit edebiliyor. Dün görevli arkadaşlarımız İHA görüntülerini izlerken yaklaşık 7 kilometre yükseklikten bir mangal ateşi tespit etti. Bunun üzerine bölgeye yakın ekiplerimiz hemen olay yerine gidip mangalı yakan vatandaşlarımızı ikaz ettiler" diye konuştu.

ANKARA İHA ile orman yangınlarına hızlı müdahale

Kaynak: DHA

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