Ankara iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Ankara İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir?
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Ankara iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Ankara İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir?

Ankara iftar saati: 9 Mayıs 2020 Cumartesi Ankara İftar vakti (2020 Ramazan İmsakiyesi) Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir?
09.05.2020 02:00 | Son Güncelleme: 09.05.2020 02:00

Ankara'da iftara kaç saat kaldı araştırılıyor. Ramazan ayının 16. gününde Ankara iftar saati sorgulanmaya başlandı. Ankara'da yaşayan vatandaşlar, akşam ezanı ile birlikte açacakları oruç için iftar saatini bekliyor.

Buna göre, 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara iftar saati kaç? Ankara iftar vakti nedir? İşte, diyanete göre Ankara iftar saatleri… Ramazan Ankara halkı, imsak vakti 03:58'de sahura kalkarak oruç için niyetlendi. Peki, Ankara iftar vakti kaçta? On bir ayın sultanı Ramazan'da, akşam ezanı ile açılacak oruçlar için yemekler hazırlanırken iftar saati merak ediliyor. 9 Mayıs 2020 Cumartesi günü akşam ezanı kaçta okunacak? Sofralardan bereketin eksik olmadığı üç aylardan biri olan Ramazan ayında Ankara iftar saati kaçta? İşte, Ankara iftar vakti:

9 Mayıs 2020 Cumartesi günü Ankara iftar saati:19:52

2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diyanet İşleri Başkanlığı imsakiye takvimine göre hazırlanan sayfada, bulunduğunuz ili seçerek bir ay boyunca imsak, iftar saatlerini içeren 2020 imsakiye takvimine ulaşabilirsiniz.

Ramazan imsakiyesi için tıklayın...

RAMAZAN AYETLERİ

Oruç, sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte, gönülden kim bir iyilik yaparsa (mesela fidyeyi fazla verirse) o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. (Bakara Sûresi 184)

(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. (Bakara Sûresi 185)

Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara Sûresi 187)

Haccı da, umreyi de Allah için tamamlayın. Eğer (düşman, hastalık ve benzer sebeplerle) engellenmiş olursanız artık size kolay gelen kurbanı gönderin. Bu kurban, yerine varıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden her kim hastalanır veya başından rahatsız olur (da tıraş olmak zorunda kalır)sa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvende olduğunuz zaman hacca kadar umreyle faydalanmak isteyen kimse, kolayına gelen kurbanı keser. Kurban bulamayan kimse üçü hacda, yedisi de döndüğünüz zaman (olmak üzere) tam on gün oruç tutar. Bu (durum), ailesi Mescid-i Haram civarında olmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve Allah'ın cezasının çetin olduğunu bilin. (Bakara Sûresi 196)

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