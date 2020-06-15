Ankara için sağanak uyarısı Ankara'da bugün saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara'da bugün saat 18.00'e kadar gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, başkentte bugün öğleden sonra görülen yağışların akşam üstü şiddetini artırması ve saat 18.00'e kadar yerel olarak kuvvetli gerçekleşmesi öngörülüyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA