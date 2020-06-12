Ankara için sağanak uyarısı
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Ankara için sağanak uyarısı

Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Ankara için sağanak uyarısı
12.06.2020 15:47 | Son Güncelleme: 12.06.2020 16:05

Ankara'nın güney ve doğu kesimlerinde sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve doğu ilçelerinde (Mamak, Elmadağ, Bala ve Kalecik) gök gürültülü sağanak ve yerel dolu yağışı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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