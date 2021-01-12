Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
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Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

12.01.2021 23:41 | Son Güncelleme: 12.01.2021 23:44
Ankara için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Ankara'da gece saatlerinde fırtına, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

Ankara'da gece saatlerinde fırtına, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor.

???????Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da gece saatlerinde kuvvetli güney rüzgarlarının etkisini artırması ve sabah saatlerine kadar zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi öngörülüyor.

Sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak şeklinde başlayacak yağışın, hızlı soğumayla birlikte zamanla karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ulaşımda olası aksamalar, su baskını, çatı uçması, soba zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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