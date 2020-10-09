Ankara için kuvvetli sağanak uyarısı
09.10.2020 23:53 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:56
Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, meteoroloji radarından alınan bilgiler ışığında, Ankara'nın Güdül ve Çamlıdere ilçeleri çevrelerinde önümüzdeki 1 saat içerisinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
Su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, dolu, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök