Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
20.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 20.05.2020 23:42
Ankara'da yarın kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 yer yer kısa süreli 70-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Meydana gelebilecek ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve yer yer toz taşınımı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Kaynak: AA