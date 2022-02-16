Ankara için genç fikirler yarıştı

ANKARA (İHA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Gazi Üniversitesi, Başkent'te bir ilke imza atarak "Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin çeşitli üniversitelerinden gelen endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, meslek profesyonelleri ve öğretim görevlileri, Ankara'ya özgü ürünler tasarladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Üniversitesi iş birliğiyle şehrin değerlerini ortaya çıkaracak tasarım önerileri ve fikirlerin oluşması için Başkent'te ilk kez "Ankara Ürün Tasarım Çalıştayı"na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden gelen endüstriyel tasarım bölümü öğrencileri, meslek profesyonelleri ve öğretim görevlileri, Ankara'ya dair yeni fikir ve tasarımların ortaya çıkması için bir hafta boyunca Atatürk Spor Salonu'nda projeler geliştirdi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ali Bozkurt ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Artunç, rögar kapağından park elemanlarına, oturma gruplarından otobüs duraklarına, aydınlatma lambalarından hayvan kulübelerine kadar yaklaşık 30 proje sunumunu izleyerek değerlendirmelerde bulundu.

Sundukları projelerin nitelikli olduğunu belirten Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Serkan Güneş, "Yaklaşık iki başlık altında 30'a yakın proje önerimizi sunuyoruz. Umarım bu tasarımlar zamanla hayata geçer. Proje ekibimizde 3. ve 4. sınıf öğrencilerimiz var, ayrıca meslek profesyonellerimiz var. Dolayısıyla öğrencilerimiz 1 sene sonra profesyonel olacak. Hepsinin değerlendirileceğini düşünüyorum. Projeler nitelikli olarak ortaya çıktı ve değerlendirildi" dedi.

Kent Estetiği Daire Başkanı Aktepe ise, "Çalıştayı çok mutlu olarak izledim. Gençlerin heyecanı ve proje kapasitesi beni çok etkiledi. Ankara'nın florası, tarihi gençlerde var. Gençlerin bunların üzerine inşa edecekleri projeleri var. Etkilendiğim bu projeleri şehrimize uygulama yönünde iş birliği yapacağız. Ankara'ya bu çalıştayın çok faydası olacak" ifadelerini kullandı.

Yaptıkları tasarımların verdiği motivasyonla heyecanlanan gençler, bir hafta süresince çeşitli AR-GE çalışmaları yaparak farklı dallarda sunumlar hazırladı. - ANKARA