Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı

27.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2021 20:22
Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı

Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Ankara'da bu gece kar yağışı, sabaha buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara'da devam eden yağmurun, gece saatlerinden itibaren yükseklerden başlayarak kar yağışına dönüşmesi ve 2-5 santimetre civarı örtü yapması öngörülüyor.

Özellikle buzlanma ve don olayı nedeniyle başta yüksek kesimler olmak üzere sabah saatlerinde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Kemal Özkök

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Cüneyt Çakır Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara için bu gece kar ve buzlanma uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 20:25:00. #1.15#
title