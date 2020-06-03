Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı
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Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı.

Ankara I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kovid-19 önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı
03.06.2020 23:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 23:25

Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan I·l Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleriyle ilgili bazı düzenlemeler yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantıda, I·c¸is¸leri Bakanlıgˆının 30 Mayıs'taki genelgesi ve Kurul'un kararıyla 1 Haziran'da faaliyete bas¸layan işletmelerle ilgili olarak bazı hususların ac¸ıklıgˆa kavus¸turulması, kars¸ılas¸ılan sorunların c¸o¨zu¨mu¨ ve AVM'lerle ilgili Sagˆlık Bakanlıgˆınca hazırlanan rehberlerdeki revizeler nedeniyle çeşitli kararların alınmasının uygun olacagˆı degˆerlendirildi.

Buna göre lokanta veya restoran, pastane, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, kır bahc¸esi, dernek lokalleri ve c¸ay bahc¸eleri faaliyetlerini saat 22.00'ye kadar su¨rdu¨rebilecek, bu is¸letmeler, saat 22.00'den sonra temizlik, ertesi gu¨ne hazırlık gibi nedenlerle mu¨s¸teri almamak kaydıyla c¸alıs¸abilecek.

Faaliyetinin niteligˆi geregˆi "gel al" ya da "eve servis" s¸eklinde hizmet veren lokanta ve restoranlar saat 22.00'den itibaren oturan mu¨s¸teri kabul etmeyi sonlandıracak, "gel al" ya da "eve servis" s¸eklinde hizmet vermek u¨zere faaliyetlerini 24.00'e kadar su¨rdu¨rebilecek.

Toplantıda, Ankara dahilindeki s¸ehirler arası yol gu¨zergahları u¨zerindeki dinlenme tesisleri ic¸inde yer alan lokanta, restoran gibi yerlerin su¨rekli ac¸ık tutulmasına izin verildi.

AVM'ler için alınan kararlar

Kurul, Sagˆlık Bakanlıgˆı Bilimsel Danıs¸ma Kurulunca hazırlanan "AVM ve AVM I·c¸indeki I·s¸ Yerlerinde Alınması Gereken O¨nlemler Rehberi"nin AVM Giris¸-C¸ıkıs¸ Kapıları ve Genel Alanlara Yo¨nelik O¨nlemler bas¸lıgˆında çeşitli hususları da revize etti.

Bu kapsamda alışveriş merkezlerinde, dinlenme alanları sosyal mesafe kurallarına go¨re is¸aretleme yapılmak suretiyle kullanılabilecek.

Mescitler, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında camilerde alınan tedbirlere uymak kaydıyla faaliyet go¨sterebilecek.

Oto kuafo¨ru¨ ve oto yıkaması yapan is¸ yerleri, kendi sekto¨rleri ile ilgili yayımlanan tedbirlere go¨re c¸alıs¸abilecek.

Valeler eldiven kullanmadan, her arac¸ teslim alma ve teslim etme hizmetinden o¨nce ve sonra ellerini uygun antiseptikle temizlemek suretiyle ve arac¸lara maskesiz binmemek kaydıyla c¸alıs¸abilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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