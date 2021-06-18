Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nin altyapısı yenileniyor

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni, ortak atık toplama alanları, yol ve kaldırım bakım-onarım yenileme ve otopark çalışmalarıyla düzenli, güvenlikli, altyapısı...

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası ve Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya, daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'ni, ortak atık toplama alanları, yol ve kaldırım bakım-onarım yenileme ve otopark çalışmalarıyla düzenli, güvenlikli, altyapısı tamamlanmış daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını bildirdi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Çinkaya, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanı Selami Aktepe ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte Ankara Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde geri dönüşüm atıklarının temizlenmesi, atık önleme tedbirleri ile çevre düzenlemesine ilişkin başlatılan uygulamaları değerlendirmek ve gereksinim duyulan yeni verileri tespit ederek, uygulamaya dahil etmek üzere yerinde incelemede bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çinkaya, "Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve Yenimahalle Belediyemiz ile el ele verip geri daha iyi bir hizmet sunabilmek adına, geri dönüşüm sektörümüze hizmet veren Ankara Hurdacılar Sanayi Sitemizi, ortak atık toplama alanları, yol ve kaldırım bakım-onarım-yenileme ve otopark çalışmaları ile daha düzenli, güvenlikli, altyapısı tamamlanmış çok daha ileri bir noktaya taşımaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda üye esnafın ihtiyaçlarını yerine getirme gayretiyle çalıştıklarını vurgulayan Çinkaya, geri dönüşümün çevre ve ekonomi açısından önemli olduğunu belirtti.

Çinkaya, atıkların ayrıştırılarak maksimum seviyede geri dönüşüm sağlanmasının önemine işaret ederek, "Amacımız, en son atıkların belirlenen özel noktalarda toplanması, taşınması ve uygun şartlarda bertaraf edilmesi. Atıkların ortak bir noktada toplanması işlemine ve özellikle araç yoğunluğunun artarak devam etmesiyle birlikte ortaya çıkan otopark sorunumuza çözüm üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun