ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ
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ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 7 üyenin 3 katı adayı belirledi.

TBMM Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek 7 üyenin 3 katı adayı belirledi.

TBMM Anayasa- Adalet Karma Komisyonu, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Bozdağ, HSK üyeliği seçimi için siyasi parti grupları arasında olgun görüşmeler yapıldığını, demokratik uzlaşma temin edildiğini anlattı. Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile siyasi partilerin genel başkanları ve partiler adına görüşmelere katılan milletvekillerine de teşekkür etti. Bozdağ, alt komisyon çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi.

Komisyonda daha sonra HSK'ya seçilecek 7 üyenin 3 katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi. 7 HSK üyeliği için Yargıtay kontenjanından 50, Danıştay kontenjanından 10, avukat kontenjanından 42, öğretim üyesi kontenjanından 12 olmak üzere toplam 114 aday adayı seçime girdi. Basına kapalı yapılan ve 2 saat süren seçimde, HSK üyeliği için 21 aday belirlendi.

7'Sİ SEÇİLECEK

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran'a kadar 7 HSK üyesini seçecek. Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı, gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tam sayısının 3'te 2 çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse en çok oyu alan 2 aday arasında ad çekme usulü ile üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri, 4 yıl görev yapacak.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)-

ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ
ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ
ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ
ANKARA HSK ADAYLARI BELİRLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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