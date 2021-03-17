ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
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ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

17.03.2021 16:09 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:19

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştüHDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü.

HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında mahkemece verilen ve kesinleşmiş cezaya ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Meclis Genel Kurulunda okunarak milletvekilliği düşürüldü.

ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü
ANKARA-HDP'li Gergerlioğlu'nun milletvekilliği düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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