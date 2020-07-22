ANKARA HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu
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ANKARA HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik için hazırlık komisyonu kurulduTBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hakkında hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere toplandı.

22.07.2020 13:56 | Son Güncelleme: 22.07.2020 14:03

HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin hakkında hazırlanan fezlekeyi görüşmek üzere toplandı. Komisyonda, tecavüzle suçlanan ve HDP'den ihraç edilen Çelik'in dosyasını görüşmek hazırlık komisyonu kuruldu.

TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu, AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Komisyon, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü. Görüntü alınması ardından basına kapalı çalışmasını sürdüren komisyon, Tuma Çelik'in fezlekesini görüşmek üzere 5 kişiden oluşan hazırlık komisyonu kurdu. Karma Komisyon Başkanının, her partinin üyeleri arasından ad çekmek suretiyle belirlenen hazırlık komisyonu, AK Parti'den Belgin Uygun, Ali Özkaya, İbrahim Halil Fırat, CHP'den Ali Mahir Başarır ve HDP'den Züleyha Gülüm'den oluştu.

TÜM DELİLER İNCELENECEK

Hazırlık komisyonu, fezlekede yer alan tüm delilleri, konuya ilişkin tüm evrakı inceleyecek. İlgili savcılıktan ek bilgi belge isteyebilecek. Komisyon, hakkında fezleke hazırlanan kişiyi çağırıp savunmasını isteyecek. Hakkında fezleke düzenlenen milletvekili yazılı ya da sözlü savunma verebileceği gibi, bunun için başka bir üyeye vekalet verebiliyor. Hazırlık Komisyonu, 1 ay içinde raporunu sunması gerekiyor. Bir alt sınır belirtilmediği için hazırlık komisyonu çalışmalarını daha erken bir tarihte de tamamlayabilir.

Hazırlık komisyonu raporunu tamamladıktan sonra karma komisyonuna sunacak. Karma Komisyon, hazırlık komisyonu raporunu ele alarak dokunulmazlığın kaldırılması ya da dönem sonuna ertelenmesi yönünde karar verecek. Rapor Genel Kurul gündemine inecek ve burada görüşülerek karara bağlanacak. Genel Kurul'daki oylama gizli yapılacak.

ANKARA HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik için hazırlık komisyonu kuruldu

Kaynak: DHA

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