Ankara Hayvansever Kadın, Kokaktan Aldığı Kedileri Evinde Bakıp, Sahiplendiriyor

Hayvansever kadın, kokaktan aldığı kedileri evinde bakıp, sahiplendiriyor



ANKARA'nın Kahramankazan ilçesinde oturan 59 yaşındaki hayvansever Nurhan Canatar, sokakta bulduğu kedileri tedavi edip, sahiplendiriyor. Etimesgut Elvankent'te bir sitede otururken komşularının rahatsız olması üzerine evini satarak Kahramankazan'da müstakil bir ev satın alan ve kedilerine orada bakmaya başlayan Nurhan Canatar, en büyük desteği ailesinden gördüğünü söyledi. Kedileri için Etimesgut Elvankent'teki evini satıp, Kahramankazan'da müstakil bir ev satın alan Nurhan Canatar, kedilerine burada bakmaya başladı. Canatar, 7 yıl önce ablasını ziyareti sırasında yavru bir kediyi severek başlayan sevgisinin zamanla yüzlerce kediye ulaşmasına neden olduğunu söyledi. 7 yıl içerisinde 300'e yakın hayvanı sahiplendirirken bugün 100'e yakın kedinin bakımıyla ilgilenen Canatar, bakmakta ise zorluk çektiğini söyledi. Eşi Şevket Canatar'ın emekli maaşı ile çalışması sonucu elde ettiği aylık 2 bin 500 lirayla kedilere bakmaya çalıştığını belirten Nurdan Canatar, ara ara dışarıdan da mama yardımı aldığını söyledi. Satın aldıkları yeni ev nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiklerini belirten Canatar, sıkıntıya düştüğünde gözyaşı dökerek teselli bulduğunu belirtirken, Teselliyi Rabbime sığınarak buluyorum dedi.



HER KEDİNİN BİR ADI VAR



Her kedinin bir adı olduğunu ve hepsinin de kendi adını bildiğini belirten Canatar, Bazı kediler kanser hastası. Onları ayrı bir yerde tutuyorum. Çünkü onlar ayrıca ilgiye ihtiyaç duyuyorlar. Yaralı, gözleri görmeyen, sokağa terk edilmiş bir çok kediyi kurtardım. Sahiplenmek isteyenlere kendim elden teslim ediyorum ki, nasıl bir yere kedilerimi verdiğimi bileyim. Çünkü bir iki gün sevip, tekrar sokağa bırakanlar olabiliyor. Bu hayvanların morallerinin yüksek tutmak için ara ara tavuk pişirip yediriyorum dedi.



KEDİLERİN YANINDA KÖPEKLERE DE BAKIYOR



Yüzlerce kedinin yanında sokakta gördüğü yaralı, aç köpeklere de baktığını söyleyen Canatar, evinde ayrıca biri gözleri görmeyen 5 köpeğe de bakmaya çalıştığını söyledi. Bir çok köpeği, yer olmadığı için onlara yemek veya mama götürerek bakmaya çalıştığını kaydeden Canatar, toplumun hayvanlara sahip çıkmasını istedi.



ANNE VE BABASINA DA BAKIYOR



Ev hanımı olan Nurhan Canatar, aynı zamanda yürümekte zorlanan anne babasının bakımını da üslendiğini söyledi. Kedilerinin yanında anne babasının da yardıma muhtaç olduğunu belirten Canatar, 'Yaşlanmaya başladık artık. Anne VE babamın yanında kedilere de bakmakta zorlanmaya başladım. Ara sıra yardımcıya ihtiyaç duyuyorum. Ancak kimden yardım isteyeceğimi bilemiyorum dedi. Üniversitede okuyan iki çocuğunun olduğunu belirten Canatar, ekonomik olarak yetiştirmekte zorlandığını da kaydetti.