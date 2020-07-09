ANKARA Hayvan polisleri 81 ilde görev yapacak
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ANKARA Hayvan polisleri 81 ilde görev yapacak

Hayvan polisleri 81 ilde görev yapacakİÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu 81 ilde göreve başlayacak.

09.07.2020 14:17 | Son Güncelleme: 09.07.2020 14:27

Hayvan polisleri 81 ilde görev yapacak

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından hayvan haklarının korunması için emniyet ve jandarma bünyesinde oluşturulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu 81 ilde göreve başlayacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine hayvan haklarının korunması için emniyette Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü, jandarmada ise Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi oluşturuldu. 8-10 Haziran tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu'nda eğitim alan 260 polis, hafta sonu 81 ilde göreve başlayacak.

'ANKARA, İSTANBUL VE İZMİR'DE DAHA FAZLA PERSONEL'

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Levent Tuncer, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğünü Bakan Soylu'nun talimatı üzerine 2 haftalık bir süreç içinde kurduklarını söyledi. Tuncer, "Müdürlüğümüz 81 il emniyet müdürlüğümüzde büro amirliği, merkezde şube müdürlüğü şeklinde kuruldu. Şu an için 260 personelimiz 3 günlük bir eğitimden geçecek. Bu eğitime genellikle veteriner fakültesi mezunlarından seçtiğimiz polis memurları arkadaşlarımız katıldı. Bu kursiyerlere de Çevre ve Şehir Bakanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, çevre, doğa ve hayvanlarla ilgili öğretim görevlileri tarafından uzmanlık eğitimi veriliyor" dedi.

Tuncer, görevlerde kullanılacak araçların kullanım amacına uygun olarak dizayn edildiğini vurgulayarak, "Araçların arka tarafına hayvanlar için kullanabileceğimiz özel kafesler yapıldı ve arkadaşlarımızın alanda kullanabileceği teçhizatlar temin edildi. Cuma günü Ankara'daki eğitim bitecek ve arkadaşlarımız kendi illerine gidecekler. Ankara, İzmir ve İstanbul'da daha fazla personel olacak. Diğer illerde de büyük şehirlere yakın bir sayıyla göreve başlayacağız" diye konuştu.

'HAYDİ' UYGULAMASIYLA İHBARDA BULUNABİLECEKLER'

Polisin, hayvan haklarının korunması noktasında zaten birçok yetkisi olduğunu belirten Tuncer, "Bu yetkilerin çerçevesi, bu şubemizin kuruluşuyla daha çok belli olmuş oldu. Kuruluş, yönetmelik ve görev tanımları belli oldu. Bu şekilde polisimiz hangi işe baktığını, vatandaşımız da bu işle ilgili kimlerin yetkili olduğunu bilecek. Bunun sağlanması anlamında da Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) aplikasyonu başlattık. Bu uygulama daha önce yine Asayiş Daire Başkanlığı bünyesinde kurduğumuz Kadın Destek Uygulaması (KADES) ile aynı. Bu uygulamayı telefonlarımıza Google Play Store üzerinden indirmek suretiyle kullanabileceğiz. Şu an yazılım aşamasında; ancak en kısa sürede hizmete geçmiş olacak, teknolojik ve görsel alt yapısı tamamlandı. Bu uygulamayı indirdikten sonra vatandaşlarımız kendi isim ve bilgilerini girerek çevre, doğa ve hayvanlarla alakalı gördükleri olumsuzluklar ve hayvanlara yönelik şiddetle ilgili ihbarda bulunabilecekler. Eğitimli personellerimiz de teknik donanımla araçlarla olay yerine intikal edecek. Tabii ki sadece eğitim alan personelimizi değil en yakın polis ekiplerimizi de bu olaya yönlendireceğiz; ama işin adli sürecinde Çevre, Doğa, Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü personelimiz olacaktır" diye konuştu.

Ayrıca şu an 260 olan personel sayısının ilerleyen günlerde artacağı belirtildi.

ANKARA Hayvan polisleri 81 ilde görev yapacak

Kaynak: DHA

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