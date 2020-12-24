Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu

24.12.2020 15:02 | Son Güncelleme: 24.12.2020 15:06
Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tüm illere ait hava durumu tahminlerini açıklandı. 24 Aralık 2020 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre yurt genelinde bu hafta yağış hakimiyeti görülecek. Meteoroloji, Ankara çin uzun süredir beklenen kar yağışının sinyalini verdi. İşte Ankara hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Perşembe Ankaa için hava durumu tahminlerini yayınladı. Ankara'da görülen ava sıcaklığındaki düşüşün ardından Meteoroloji, hafif kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Bolu, ve Çankırı'da bu hafta hafif kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde yağışların görüleceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da sıcaklığın düşüşüyle kar yağışı uyarısını verdi.

24 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 24 Aralık Perşembe ve 25 Aralık Cuma hava durumu tahminlerini tabloda görebilirsiniz. Buna göre Ankara'da hava durumu -1°C ve 5°C derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı olarak belirtiliyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İsmail Demir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Ünal Çeviköz
Magazin Gülben Ergen Seren Serengil Murat Dalkılıç İbrahim Büyükak
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Samet Aybaba Malcolm Thomas İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Ocak Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu | Haberler.com
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 15:06:33. #1.15#
title