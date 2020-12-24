Ankara hava durumu! Meteoroloji 24 Aralık Ankara Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tüm illere ait hava durumu tahminlerini açıklandı. 24 Aralık 2020 Perşembe günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre yurt genelinde bu hafta yağış hakimiyeti görülecek. Meteoroloji, Ankara çin uzun süredir beklenen kar yağışının sinyalini verdi. İşte Ankara hava durumu!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 24 Aralık Perşembe Ankaa için hava durumu tahminlerini yayınladı. Ankara'da görülen ava sıcaklığındaki düşüşün ardından Meteoroloji, hafif kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Ankara, Bolu, ve Çankırı'da bu hafta hafif kar yağışı bekleniyor. Ülke genelinde yağışların görüleceğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da sıcaklığın düşüşüyle kar yağışı uyarısını verdi.

24 ARALIK ANKARA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 24 Aralık Perşembe ve 25 Aralık Cuma hava durumu tahminlerini tabloda görebilirsiniz. Buna göre Ankara'da hava durumu -1°C ve 5°C derece arasında seyredecek. Sabah saatlerinde kuzey kesimleri başta olmak üzere hafif kar yağışlı olarak belirtiliyor.