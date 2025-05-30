ANKARA HAVA DURUMU | 31 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
Ankara hava durumu 31 Mayıs için merak konusu oldu. Özellikle hafta sonu planları yapan vatandaşlar, "Ankara hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji verilerine göre 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yağış bekleniyor.
Meteoroloji verilerine göre 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yağış bekleniyor. Ankara hava durumu ile ilgili yapılan son tahminler, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Peki, 31 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?
Ankara hava durumu, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağışlar ve hafif yağmur geçişleriyle dikkat çekiyor. Sıcaklıkların 22°C'ye kadar çıkması ve nem oranının %42 civarında seyretmesi bekleniyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.
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