ANKARA HAVA DURUMU | 31 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Meteoroloji verilerine göre 31 Mayıs Cumartesi günü Ankara'da yağış bekleniyor. Ankara hava durumu ile ilgili yapılan son tahminler, dikkatli olunması gerektiğini gösteriyor. Peki, 31 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu, 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü için gök gürültülü sağanak yağışlar ve hafif yağmur geçişleriyle dikkat çekiyor. Sıcaklıkların 22°C'ye kadar çıkması ve nem oranının %42 civarında seyretmesi bekleniyor. Bu koşullar, dışarıda vakit geçirecek vatandaşların dikkatli olmasını gerektiriyor.

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ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ