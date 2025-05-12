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ANKARA HAVA DURUMU | 13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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13 Mayıs Ankara hava durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Ankara'da yaşayanlar ve başkente seyahat etmeyi planlayanlar, "13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını arıyor.

Ankara hava durumu 13 Mayıs Salı günü için araştırılmaya devam ediyor. Vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren "Ankara hava durumu nasıl olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre Ankara hava durumu bugün parçalı bulutlu ve yer yer açık bir gökyüzüyle geçecek. Peki, 13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

13 Mayıs Salı günü hava parçalı bulutlu olacak. En yüksek sıcaklık 20°C, en düşük sıcaklık ise 7°C olarak tahmin ediliyor. Ankara hava durumu detaylarında rüzgarın kuzeydoğudan esmesi ve zaman zaman hafif esintiler yaratması öngörülüyor. Nem oranı ise gün boyu %45 ila %60 arasında değişiklik gösterecek. Bu da Ankara'da bugün bunaltıcı bir hava yerine daha ferah bir atmosfer olacağını gösteriyor.

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Ankara hava durumu verilerine göre, önümüzdeki günlerde de benzer bir hava tablosu hakim olacak. Özellikle Perşembe gününe kadar yağış beklenmezken, Cuma günü Ankara'da kısa süreli sağanak geçişleri yaşanabilir. Beş günlük Ankara hava durumu raporu, plan yapanlar için rehber niteliğinde.

ANKARA HAVA DURUMU | 13 Mayıs Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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