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Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?
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Meteoroloji'den Ankara için kar yağışı uyarısı yapılması sonrasında akşam saatlerinde yağışlar etkisini gösterdi. Soğuk havayla birlikte dışarıda olan vatandaşlar oldukça zor anlar yaşadı. Peki, Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den Ankara için kar yağışı uyarısı geldi. Öğrencilerde yarın 10 Nisan tarihinde Ankara'da okullar tatil mi sorusuna yanıt aradı. İşte, Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

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İç Anadolu'nun Doğusunda Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre: İç Anadolu'nun doğusunda, yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak olan yağışların; Niğde, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel kuvvetli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönerek Perşembe (10.04.2025) günü sabah saatlerine kadar Niğde il geneli ile Kayseri ve Sivas'ın güney ve doğusunda yer yer kuvvetli kar (5-20 cm) şeklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ANKARA 5 GÜNLÜKHAVA DURUMU

Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

BUGÜN ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu 10 Nisan Perşembe! Bugün Ankara'da hava nasıl olacak?

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Osman DEMİR
Osman DEMİR
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