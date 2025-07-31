ANKARA HAVA DURUMU || 1 Ağustos Cuma Ankara'da hava nasıl? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Ankara hava durumu 1 Ağustos verilerine göre sıcaklık yine yüksek seyredecek. Peki bugün Ankara'da hava nasıl? Ankara hava durumu 1 Ağustos Cuma itibarıyla sıcaklık açısından oldukça dikkat çekiyor. Özellikle açık hava planı yapanlar ve seyahate çıkacaklar için Ankara günlük hava durumu tahminleri büyük önem taşıyor. Peki, 1 Ağustos Cuma Ankara'da hava nasıl? İşte, Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Ankara hava durumu 1 Ağustos Cuma günü güneşli ve zaman zaman parçalı bulutlu olacak. Meteorolojik tahminlere göre gündüz sıcaklığı yaklaşık 35°C, gece ise 22°C seviyesinde seyredecek. Ankara'da yaşayan vatandaşlar için sıcak ve nemli bir gün bekleniyor.

1 Ağustos itibarıyla Ankara günlük hava durumu sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması bekleniyor. Bu nedenle özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanlar dışarı çıkarken dikkatli olmalı. Uzmanlar, güneşin en yoğun olduğu saatlerde (11.00 – 16.00) doğrudan maruziyetten kaçınılmasını öneriyor.

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

1 Ağustos Cuma

Hava Durumu : Gök gürültülü sağanak yağışlı

En Düşük Sıcaklık: 22°C

En Yüksek Sıcaklık: 36°C

Nem Oranı: %23 (en düşük) – %57 (en yüksek)

Rüzgar: 14 km/s hızla güneybatı yönünden

Geçmiş Yıllarda: Uç sıcaklıklar 8,3°C – 37,5°C, Ortalama sıcaklıklar 16,3°C – 30,4°C

2 Ağustos Cumartesi

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

En Düşük Sıcaklık: 21°C

En Yüksek Sıcaklık: 35°C

Nem Oranı: %26 (en düşük) – %60 (en yüksek)

Rüzgar: 14 km/s hızla güneybatı yönünden

Geçmiş Yıllarda: Uç sıcaklıklar 10,6°C – 37,6°C, Ortalama sıcaklıklar 16,4°C – 30,5°C

3 Ağustos Pazar

Hava Durumu: Gök gürültülü sağanak yağışlı

En Düşük Sıcaklık: 20°C

En Yüksek Sıcaklık: 31°C

Nem Oranı: %41 (en düşük) – %94 (en yüksek)

Rüzgar: 12 km/s hızla güneybatı yönünden

Geçmiş Yıllarda: Uç sıcaklıklar 10,6°C – 36,6°C, Ortalama sıcaklıklar 16,0°C – 30,3°C

4 Ağustos Pazartesi

Hava Durumu: Güneşli

En Düşük Sıcaklık: 19°C

En Yüksek Sıcaklık: 32°C

Nem Oranı: %27 (en düşük) – %94 (en yüksek)

Rüzgar: 5 km/s hızla kuzey yönünden

Geçmiş Yıllarda: Uç sıcaklıklar 10,8°C – 35,4°C, Ortalama sıcaklıklar 16,3°C – 30,2°C