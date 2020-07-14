ANKARA Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
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ANKARA Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildiANKARA, (DHA)- HATAY'da, TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı bayraklı bir gemide yapılan aramada, toplam 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

14.07.2020 12:37 | Son Güncelleme: 14.07.2020 12:47

Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

ANKARA, (DHA)- HATAY'da, TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yabancı bayraklı bir gemide yapılan aramada, toplam 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Gemi Arama Ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sorumluluk bölgesine gelen gemiler risk analizine tabi tutulurken, yabancı bayraklı bir geminin aranmasına karar verildi. Şüpheli gemiye çıkan arama ekibi personeli tarafından gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ve gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarına ilişkin beyan alındı. Ardından geminin yaşam mahalli, güvertesi ve makine dairesinde gerçekleştirilen aramalarda; gemi tanklarında kaptan tarafından beyan edilmeyen 47,5 ton akaryakıt tespit edildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin TL olan kaçak akaryakıta el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında adli işlem başlatıldı.

'24 TON KİMYEVİ MADDEYE EL KONULDU'

Öte yandan, yapılan ikinci operasyonda, Suriye'ye gönderilmek üzere gümrük sahasına getirilen ve sıvı gübre olarak beyan edilen eşyanın durumundan şüphelenilmesi üzerine, eşyanın laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Analiz sonucunda sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu belirlendi. Suriye'ye gönderilmesi yasak olan 300 bin TL değerinde, 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu. Ayrıca Hatay'da bir başka operasyonda ise, iki iş yerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin TL olan toplam 143 adet cep telefonu ele geçirildi.

ANKARA Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi

Kaynak: DHA

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