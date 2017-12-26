Ankara Hanönü Derneğinden Üniversite Öğrencilerine Yardım

Ankara Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneğinin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim yardımında bulunuyor.



Derneğin yönetim kurulu üyesi ve eğitim sorumlusu Engin Sözeri, yaptığı açıklamada, dernek olarak eğitime büyük önem verdiklerini, her yıl düzenli olarak yapmakta oldukları öğrencilere burs yardımlarını bu yıl da devam ettirdiklerini söyledi.



Sözeri, bu sene de Hanönü de ikamet eden ve çeşitli illerdeki üniversitelerde okuyan ihtiyaç sahibi 11 öğrenciye kişi başı bin lira olmak üzere toplam 11 bin lira eğitim yardımında bulunulduğunu belirtti.



Sözeri, bu yardımların hayırsever üyeler ile dernek bütçesinden karşılandığını kaydetti.



Dernek Başkanı Fahri Yazıcı da derneğin 2006 yılında kurulduğunu anımsatarak, "O tarihten bu yana cenaze hizmeti yanı sıra 2007-2010 yılları arasında Hanönü ve köylerinde yaşayan ihtiyaç sahibi 362 Aileye erzak, 2007-2017 yılları arası Hanönü de ikamet eden ve üniversiteler de okuyan ihtiyaç sahibi 46 öğrencimize toplam 56 bin 256 lira yardımda bulunulmuştur." dedi.