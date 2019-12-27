Ankara Hanönü Derneğinden öğrencilere 18 bin 200 lira yardım

27.12.2019 16:44 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:50

Ankara'da faaliyet gösteren Kastamonu Hanönü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere toplam 18 bin 200 lira para yardımı yapıldı.

Dernek başkanı Fahri Yazıcı, Ankara'da 2006 yılından beri faaliyet gösteren Hanönü ve Köyleri Yardımlaşma Derneğinin bu sene de öğrencileri unutmadığını belirterek, eğitime yardımlarının devam edeceğini söyledi.

Dernek genel sekreteri Engin Sözeri de Hanönü'de ikamet edip başka il ve ilçelerde okuyan ihtiyaç sahibi 14 üniversite öğrencisine 1300'er lira olmak üzere toplamda 18 bin 200 lira yatırıldığını anlattı.



Yardım alan öğrenciler için miktarın az da olsa yaralarına merhem olabileceğini dile getiren Sözeri, dernek olarak öğrencilerin derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: AA