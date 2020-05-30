ANKARA-Hamzabeyli'de 30 kilogram esrar ele geçirildi Hamzabeyli'de 30 kilo esrar ele geçirildiTİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Hamzabeyli'de 30 kilo esrar ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda TIR'ın dorsesine gizlenmiş iki valizde 30 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Edirne'de bulunan Hamzabeyli Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapacak TIR, şüpheli değerlendirilerek x-ray tarama cihazına sevk edildi. Yapılan taramada, aracın dorsesinin alt bölümünde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Narkotik dedektör köpeği aracılığıyla yapılan detaylı aramada, dorsenin altına halatla bağlanan 2 adet siyah renkli valizin bulunduğu belirlendi. Valizlerde yapılan aramada 39 ayrı şeffaf torba ile paketlenen, toplamda 30 kilogram esrar ele geçirildi. El konulan uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 650 bin lira olduğu belirtilirken, sürücü gözaltına alındı.

Kaynak: DHA