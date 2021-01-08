Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten
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Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten

08.01.2021 12:41 | Son Güncelleme: 08.01.2021 12:47
Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten

Ürün çeşitliliği ile Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Halk Ekmek, ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyor.

Ürün çeşitliliği ile Başkentlilerin sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan Halk Ekmek, ürün yelpazesini her geçen gün genişletiyor.

Başkentlilere hijyenik ve katkısız ekmek ile unlu mamuller üreten Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesini her geçen gün artırıyor. AR-GE çalışmalarına ivme kazandırarak ürün yelpazesini genişleten Ankara Halk Ekmek Fabrikası, siyez oranı en yüksek 'Ensiyez' ekmeğinden sonra 13. ekmek çeşidi olarak 'ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmek' üretimine başladı. Raf ömrü 5 gün olan sağlık ve lezzet deposu ekmekler 250 gramlık ambalajlar halinde Başkent Marketler ve Fabrika Satış Mağazalarında uygun fiyatla satışa sunuldu.

Halk Ekmek Genel Müdür Yardımcısı Erkan Gözgözoğlu, "Günlük 750-800 civarında ekmek üretimi yapıyoruz. Ekmek çeşitlerimize her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Ankaralılara kaliteli, hijyenik ve katkısız ekmek ve unlu mamuller üretmek için 7/24 çalışıyoruz. Hedefimiz Başkentlilerin sofrasına güvenle tüketebilecekleri sağlıklı ekmeklerin girmesini sağlamak. Bu yüzden vatandaşlarımız bizi tercih ediyor. Ekşi mayalı patates unlu zerdeçallı ekmeğimiz vatandaşlarımıza afiyet olsun" dedi.

Tereyağlı üzümlü kurabiye ve portakallı şam kurabiyesi de raflarda

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, pastane ürünlerine de yeni tatlar ve lezzetler eklemeyi de sürdürüyor. Kıymalı ve peynirli Karaköy böreğinin yanı sıra geleneksel yöntemlerle üretimi yapılan tereyağlı üzümlü kurabiye ile portakallı Şam kurabiyesi de raflardaki yerlerini aldı. Günlük olarak ürettikleri ve Başkent Marketler ile Fabrika Satış Mağazalarında satışa sundukları yeni tatlı lezzetlerle Ankara'daki pastanelere rakip olmadıklarının altını çizen Gözgözoğlu, "Amacımız pastane ve fırınlara rakip olmak değil. Sadece Başkentlilere gönül rahatlığı içerisinde yiyebilecekleri ekmek ve unlu mamuller üretmek ve sunmak" dedi.

Korona virüs önlemleri üst seviyede

Kalite ve hijyenden ödün vermeden üretim yapan Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 38 maddeden oluşan Covid-19 önlemlerini en üst seviyede uyguluyor. Halk Ekmek Fabrikası ekmek ve unlu mamullerin üretildiği alan başta olmak üzere satış mağazaları, Başkent Marketler, Başkent Büfe, Glütensiz Büfe ve Halk Ekmek Büfelerinde hijyen kuralları titizlikle sürdürülürken, hijyen ve sanitasyon koşullarının sağlanıp sağlanmadığı konusunda da sıkı denetimler gerçekleştiriliyor. - ANKARA

Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten
Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten
Başkent'in en sağlıklı ekmekleri Ankara Halk Ekmek'ten

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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