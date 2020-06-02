Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Gününü kutladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Gününü kutladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran'da kutlanan "Dünya Süt Günü" nedeniyle başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Gününü kutladı
02.06.2020 11:32 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:32

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Halk Ekmek Fabrikası, 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran'da kutlanan "Dünya Süt Günü" nedeniyle başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası, kırsal kalkınmayı desteklemek ve üreticiyle tüketiciyi buluşturmak amacıyla "Dünya Süt Günü" kapsamında başkentlilere ücretsiz süt dağıttı.

Halk Ekmek Fabrikası'nın sütün küresel bir gıda olarak önemine dikkat çekmek, süt hakkında toplumu bilinçlendirmek ve süt tüketimini teşvik etmek için düzenlediği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

6 BİN ADET SÜT DAĞITILDI

Halk Ekmek Fabrikası GİMAT Satış Mağazası'nda Birleşmiş Milletler tarafından 2001 yılından itibaren her yıl 1 Haziran tarihinde çeşitli etkinliklerle kutlanan "Dünya Süt Günü"nde alışverişe gelen vatandaşlara ücretsiz süt ikramıyla sürpriz yaptı.

Bir yandan başkentteki yerli üreticileri desteklerken bir yandan da vatandaşların sağlıklı beslenmelerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu, şöyle konuştu:

"Ankara'da tarımsal üretimi ve üreticiyi başta et ve süt olmak üzere destekleyerek tüketiciyle buluşturuyoruz. Sağlıklı ve güvenli gıdayı vatandaşların kullanımına sunuyoruz. Bu etkinlikle süte dikkat çekmek ve sütü gündeme taşımak istedik. Okullarda da bu tür etkinlikleri yapmayı çok isterdik ancak şu an mevcut salgın nedeniyle okullar kapalı. Umuyorum önümüzdeki yıllarda okullarda coşkulu bir şekilde süt gününü kutlayabiliriz. GİMAT Satış Mağazamıza gelen tüm vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere 6 bin adet yarım kiloluk pastörize süt ikramında bulunduk."

EN SAĞLIKLI İKRAM

Ankara'nın en modern tesislerinde paketleme yaparak Halk Ekmek satış noktalarında hem ucuz hem kaliteli sütü vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Ankara Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cengizhan Yorulmaz ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Başta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a ve Halk Ekmek Genel Müdürü Hüseyin Velioğlu'na üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum. Hem üreticilerin ürettiği sütleri değerinden alıyor hem de tüketicilerin kaliteli ürünü uygun fiyattan almasına aracı oluyor."

Halk Ekmek Fabrikasına alışveriş için gelen vatandaşlardan Halil İbrahim Koyugöz, "Ben her zaman buradan alışveriş yapıyorum. Kasadan çıkarken bana süt ikram ettiler çok şaşırdım ve çok memnun oldum. Herkesin dünya süt gününü kutluyorum" derken, Ayça Akın adlı bir başka vatandaş da, "Süt dağıtımı beni şaşırttı, çok ince düşünülmüş bir uygulama. Sütün hatırlatılması adına yapılan bu ikram için teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı Haber
Seda Sayan, O Ses Türkiye jüriliğinden ayrıldı
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil oldu Haber
Son dakika: 3 bankanın başlattığı dev kredi destek paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları da dahil...
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler Haber
Mezarlıkta çekilen mangal fotoğrafıyla Almanya'da yaşayan Türkleri hedef gösterdiler
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı Haber
Şef Arda Türkmen, kendisinden 15 yaş küçük fenomen Melodi Erbirliler ile aşk yaşamaya başladı
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu Haber
75 yaşındaki adam, eve çağırdığı hayat kadınları tarafından soyuldu
İstanbul Valiliği 'Grup Yorum konserine izin verildi' iddialarını yalanladı Haber
İstanbul Valiliği "Grup Yorum konserine izin verildi" iddialarını yalanladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
'Fenerbahçe'de oynar mısın?' sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
"Fenerbahçe'de oynar mısın?" sorusuna Ozan Kabak'tan yanıt: Ben G.Saraylıyım, F.Bahçe'de oynama ihtimalim yok
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
George Floyd'u öldüren polis memuru kimsenin kaçamadığı hapishaneye gönderildi
Son Dakika: 'Ezan' tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
Son Dakika: "Ezan" tartışmasında kendilerini uyaran Barış Çakan'ı öldüren 3 kişi tutuklandı
ABD'deki gösterileri 'İç terör' olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
ABD'deki gösterileri "İç terör" olarak tanımlayan Trump, ağır silahlı orduyu göreve çağırdı
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
TEM'de 25 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Duyarlı genç, hesabına yanlışlıkla yatırılan 70 bin lirayı sahibine iade etti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Eski Refah Partisi Genel Başkanı Ahmet Tekdal hayatını kaybetti
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Son dakika: Taliban'ı ABD ile barış masasına oturtan lider, koronavirüsten hayatını kaybetti
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlenmek istedi
Floyd Mayweather, polis şiddeti nedeniyle hayatını kaybeden George Floyd'un cenaze masraflarını üstlenmek istedi
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
ABD'de iç savaş sinyali! Ordunun hava üssüne yapılan saldırıda 2 Amerikan askeri öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek istemiyorum
Acun Ilıcalı, uyarılara gülerek cevap veren Yunus Emre'ye sert çıktı: Böyle bir yarışmacıyı yarışmada görmek...
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Tarım arazisi sular altında kalan vatandaş büyük üzüntü yaşadı: Şu anda mahvolduk, bittik
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Galatasaray, Manisa FK forması giyen Mehmet Uysal'ı takibine aldı
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
Tüm dünya koronavirüsle boğuşurken Kongo'da Ebola salgını patlak verdi
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Ali Babacan Rüştü Zorlu Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Uğur Akbaş Kenan Doğulu Ersin Korkut Haldun Dormen
Spor Ali Koç Ozan Kabak Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kaza Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Ankara Halk Ekmek Dünya Süt Gününü kutladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 11:35:38. #1.14#
title