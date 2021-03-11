ANKARA Hakkari'de 547 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de 547 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen operasyonda 547 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Terörün finansmanının engellenmesi kapsamında,Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar ve icra edilen operasyonlarda; 10- 11 Mart tarihinde Yüksekova kırsalında, gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 482 kilo eroin, 65 kilogram metamfetamin ele geçirildi" denildi. BAKAN SOYLU DUYURDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, terörün finansmanına bir darbe daha indirildiğini belirterek, ele geçirilen uyuşturucunun fotoğraflarını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı