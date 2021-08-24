Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı Ziyaret Etti

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız'ı ziyaret etti. Ziyarette, iki üniversite arasında gerçekleştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, Üniversitemizin ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin adına dikilmiş fidan sertifikasını takdim etti ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre