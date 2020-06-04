Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni
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Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni

Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle üniversitelerde mezuniyet törenleri düzenlenemezken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İletişim Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital mezuniyet töreni yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden Türkiye'nin ilk dijital mezuniyet töreni
04.06.2020 10:56 | Son Güncelleme: 04.06.2020 10:59

Korona virüs (COVID-19) salgını nedeniyle üniversitelerde mezuniyet törenleri düzenlenemezken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (AHBVÜ) İletişim Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital mezuniyet töreni yaptı.

Üniversitelerde her yıl düzenlenen geleneksel mezuniyet törenleri, Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl düzenlenemezken Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek dijital mezuniyet töreni yaptı.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Tekin, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar ve öğretim üyelerinin makam odalarından katıldığı dijital mezuniyet törenine öğrenciler ve aileleri ise evlerinden kendi bilgisayarları üzerinden bağlandı.

Fakülte tanıtım filminin gösterilmesiyle başlayan dijital törende Rektör Prof. Dr. Yusuf Tekin, "Böyle bir mezuniyet töreni yapmayı arzu etmezdik. Türkiye'nin en büyük Kültür ve Kongre Merkezi bize tahsis edilirken 5 bin kişilik bir salonda bütün Türkiye'ye örnek olacak bir mezuniyet töreni yapmayı hayal etmiştik" diye konuştu. Şartlar el verirse coşkulu bir mezuniyet töreni gerçekleştirmeyi taahhüt eden Rektör Tekin, olmazsa da gelecek yıl mezuniyet törenine bu yıl mezun olan bütün öğrencileri de davet edeceklerini kaydetti.

Öğrencilere, "Yeniliklere mutlaka açık olun" diye seslenen Tekin, "Bizler Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Bu ülkenin, coğrafyanın ve milletin kendine ait değerlerini, kavramlarını, geleneklerini, birikimlerini gelecek kuşaklara aktarmak üzere sizler de bizler gibi birer aracısınız. Bu değerleri gelecek kuşaklara taşımakla hep beraber mükellefiz" dedi.

Prof. Dr. Tekin, öğrencilerin, üniversitenin adını aldığı Hacı Bayrım Veli'ye ve onun davranışlarına uygun biçimde bu değerleri gelecek kuşaklara taşıyacağına inandığını söyledi. Prof. Dr. Tekin, öğrencilerin her zaman yanında olacaklarını da vurguladı.

Rektörden dereceye giren öğrencilere çay sözü

Her yıl mezuniyet törenlerinde dereceye giren öğrencilere mezuniyet hediyesi verdiklerini anımsatan Tekin, bu yıl dereceye giren öğrencileri, hediyelerini vermek üzere makamında çay içmeye davet etti.

"Dersleri kesmedik ve uzaktan da olsa yaptık, o zaman mezuniyet törenini de böyle yaparız"

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar da konuşmasında, mezuniyet törenlerine çok önem verdiklerini ifade ederek, "Mezuniyet törenini ne yazık ki dijital ortamda gerçekleştirmek durumunda kaldık. Oysaki bu törene çok önem veriyorduk. Çünkü bu yıl fakültemiz 50. dönem mezunlarını veriyor. Dile kolay yarım asırdır her yıl mezun veriyoruz" dedi. Avşar, "Sizleri törensiz uğurlamak istemedik. 'Madem, dersleri kesmedik ve uzaktan da olsa yaptık, o zaman mezuniyet törenini de böyle yaparız' dedik" şeklinde konuştu. Öğrencilere seslenen Avşar, şunları da söyledi:

"Biz hocalarınız, şu anda en az aileleriniz kadar mutlu ve gururluyuz. Okulların gücü mezunlarıdır. Sizler bu fakültenin 50. dönem mezunlarısınız. Yani, bu fakülte sizler gibi tam 50 dönem mezun verdi. Bu da sizin gücünüzdür. Hep dayanışma ve yardımlaşma içinde olun. "

İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Birincisi Kadir Topal ise öğrenciler adına yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Elbette üniversite hayatımızın böyle bir şekilde sonlanabileceği hiç aklımıza gelmezdi. Ancak bu Fakülte'de çok güzel bir 4 yıl geçirdim ve çok güzel dostluklar edindim. Bu 4 yılı dereceyle bitirmeme destek olan aileme, kıymetli hocalarıma, Fakültemizin değerli emekçilerine ve bana bu konuşmayı yapma fırsatı veren Rektörümüze, Dekanımıza ve Dekan Yardımcımıza teşekkürü borç bilirim."

İletişim Fakültesi dijital mezuniyet töreninde, bu yıl mezun olan öğrenciler geçen yıl mezuniyet törenindeki kep atma görüntüleri eşliğinde temsili olarak kep attı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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